Slordigheidjes dwingen favoriete Leerdam tot achtervolging op Russin Golikova

Ter Mors wint 1.000 meter, Leerdam rijdt keurige tijd ondanks slordigheidjes - NOS

Angelina Golikova gaat na de eerste dag van de EK sprint aan de leiding. De Russin hield na een sterke 500 meter op de 1.000 meter genoeg marge over om Jutta Leerdam, Femke Kok en Jorien ter Mors achter zich te houden, maar de verschillen in de top van het klassement zijn klein. Topfavoriete Leerdam was niet tevreden over haar races in Heerenveen, maar staat dankzij een prima tijd op de 1.000 meter (1.14,15) toch tweede. Niet vlekkeloos Voor Leerdam begon het toernooi niet perfect. De Nederlands kampioene sprint viel na haar start op de 500 meter bijna voorover, corrigeerde zich snel en hield de schade met 37,70 beperkt. Ook de 1.000 meter verliep voor Leerdam niet vlekkeloos. "Ik weet niet wat het is. Coördinatief zat ik er helemaal niet in. Ik voelde me niet mezelf. Ik baal er gewoon van. Ik kon mijn kracht niet kwijt", reageerde Leerdam. Bekijk hieronder reacties van Leerdam na haar races:

Tegelijkertijd stelde Leerdam vast dat er nog niets verloren is. "Ik hoop gewoon dat dit een warming-upje was voor morgen, dat ik het dan wel gewoon kan. Het toernooi is nog helemaal niet verspeeld." Op de tweede 500 meter moet Leerdam zondag 0,17 seconde goedmaken op Golikova. Bekijk hieronder de samenvatting van de eerste 500 meter:

Leerdam begint EK sprint met foutjes, Golikova wint eerste 500 meter - NOS

Femke Kok reed op de 500 meter naar de tweede tijd (37,52) en op de 1.000 meter eindigde ze als derde. De 20-jarige debutante sloot de eerste dag van het sprinttoernooi daardoor af met een derde plaats in het klassement. Ze heeft een achterstand van 0,22 seconde op de Russische leidster. Ter Mors wint 1.000 meter De derde Nederlandse troef bij de EK sprint is Jorien ter Mors. De wereldkampioene sprint van 2018 won de 1.000 meter in 1.14,10. Op de 500 meter reed ze met 38,08 naar de zevende tijd in Thialf. Ter Mors begint zondag als de nummer vier van het klassement aan de slotdag.

Suzanne Schulting had zich ook geplaatst voor de EK sprint, maar de wereldkampioene shorttrack heeft zich afgemeld. Het toernooi past niet in haar voorbereiding op de EK shorttrack van volgende week in Polen. Ter Mors heeft het ticket van Schulting overgenomen. Schaatsbubbel De EK sprint en de EK allround zijn na vier Nederlandse wedstrijden in Thialf de eerste internationale schaatswedstrijden van het seizoen. De internationale schaatstop verblijft in totaal vijf weken in een afgezonderde bubbel in Friesland. Na dit weekend volgen namelijk nog twee wereldbekerwedstrijden en de WK afstanden in Heerenveen.

Bij de EK sprint rijden de schaatsers twee keer een 500 meter en twee keer een 1.000 meter. In onderstaande video wordt uitgelegd hoe de puntentelling bij allround- en sprinttoernooien werkt.

EK allround en EK sprint: hoe werkt de puntentelling? - NOS