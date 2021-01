Nederlandse Jelinkova naar Spelen in Peking na elfde plaats in Kranjska Gora

Adriana Jelinkova gaat naar de Olympische Spelen, in februari 2022. Ze werd zaterdagmiddag bij de wereldbekerwedstrijd in het Sloveense Kranjska Gora elfde op de reuzenslalom. Daarmee evenaarde ze bijna haar prestatie van vorige maand, toen ze in Lech als tiende eindigde. Dat was de beste uitslag van een Nederlandse skiër ooit.

Maar nog belangrijker: ze plaatste zich voor de reuzenslalom op de Olympische Spelen in Peking van 2022. Met haar prestatie in Slovenië heeft ze voldaan aan een eis van het NOC*NSF om minimaal twee keer bij de beste zestien te eindigen in een wereldbekerwedstrijd.

Margriet Prajoux-Bouma

Jelinkova wordt daarmee de opvolger van Margriet Prajoux-Bouma, die op de Winterspelen van 1952 in Oslo de laatste Nederlandse olympiër was in het alpineskiën. De toen 39-jarige Prajoux-Bouma eindigde als veertigste.

De Nederlandse van Tsjechische origine, stond zaterdagmiddag na de eerste run twaalfde en bleef daarna topskiesters als Sofia Goggia en Alice Robinson voor. Met de elfde plaats scoorde Jelinkova voor de vierde keer dit seizoen wereldbekerpunten.