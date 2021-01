De uitzending van 16 januari

Een nieuwe, transparante, dienstbare overheid

Nadat het aftreden van het kabinet werd aangekondigd, ontving de Tweede Kamer een brief van 26 pagina's. Daarin staat wat er volgens het kabinet moet gebeuren om schandalen als de toeslagenaffaire in de toekomst te voorkomen. Volgens demissionair premier Mark Rutte is het in ieder geval nodig dat "signalen dat het misgaat veel sneller naar boven komen".

Hoe kan het kabinet woorden omzetten in daden en snel tot een systeemverandering bij de overheid komen? We spreken erover met oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer. Te gast is hoogleraar bestuurskunde Paul 't Hart: "De politiek is hypocriet, plengt krokodillentranen."