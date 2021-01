Van de Streek bevrijdt Utrecht • Nog geen goals bij PEC-Fortuna

Nadiem Amiri van Bayer Leverkusen heeft de excuses aanvaard van een speler van Union Berlin die hem tijdens het duel in de Bundesliga van vrijdagavond (1-0) racistisch bejegende. De speler, wiens naam niet genoemd wordt, is na afloop in de kleedkamer van Leverkusen gekomen om zich te verontschuldigen.

"Hij gebruikte onaangename woorden in de emotie van de wedstrijd en zei dat het hem heel erg speet. Hij deed dat op een geloofwaardige manier en daarom is de kwestie wat mij betreft afgesloten", zei Amiri in een tweet die Leverkusen verspreidde.

Amiri, een middenvelder met Afghaanse achtergrond, moest door medespelers worden tegengehouden, toen hij na het laatste fluitsignaal hooglopende ruzie kreeg met enkele voetballers van de club uit de hoofdstad. "Hij is beledigd vanwege zijn achtergrond. Dat is gedrag dat we niet willen in het voetbal", vertelde Jonathan Tah, ploeggenoot van Amiri. "Dit is heel triest, veel erger dan onze nederlaag."

Ook trainer Peter Bosz veroordeelde direct na afloop van de wedstrijd de racistische beledigingen.