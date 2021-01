Wachten op vaccinatie in het verpleeghuis: 'Ach, ik krijg hier zoveel prikken'

Prik - Reuters

Bij enkele verpleeghuizen worden bewoners komende maandag voor het eerst gevaccineerd tegen corona. Maar bij heel veel andere verpleeghuizen hebben bewoners nog geen idee hoelang ze op de prik moeten wachten. Voor sommigen van hen, en ook hun mantelzorgers, kan het niet snel genoeg zijn. Fred (90), bewoner van een verpleeghuis in Amsterdam, kreeg vorige week nog te horen dat hij misschien corona had, zegt hij aan de telefoon. "Ze zeiden tegen me dat ik het zou kunnen hebben, maar ik voelde niks. Hoesten wel, maar hoesten doe ik altijd." Uiteindelijk werd hij negatief getest en nu wacht hij op de vaccinatie. Wanneer hij de inenting krijgt? Hij heeft geen idee. "Dat maakt me allemaal niet zoveel uit op mijn 90ste." Even dacht hij zelfs dat hij de vaccinatie al had gehad. "Ach, ik krijg zoveel prikken." In verpleeghuizen in het hele land wachten ouderen op de vaccinatie. Adri van der Nat (95), in een verpleeghuis in Rotterdam, hoopt dat ze de prik snel krijgt zodat ze weer kan knuffelen met haar zoon:

Adri (95): 'Ik wil zo graag naar buiten' - NOS

Dat deze prik straks bescherming biedt tegen het coronavirus vindt Fred wel een geruststellende gedachte. Hij herinnert zich nog de eerste golf, toen de bewoners hun kamer niet uit mochten en een tijd lang geen bezoek mochten ontvangen en hij kent de verhalen over medebewoners die aan corona zijn overleden. Na de vaccinatie hoeft hij zich niet zoveel zorgen meer te maken over het virus. "Dat is wel fijn." Coronasticker De 78-jarige Essi Roestenburg kijkt niet bepaald uit naar de prik, maar ze gaat hem zeker niet weigeren, zegt ze. "Als het moet, dan moet het." Erover praten met andere bewoners doet ze niet, want sinds corona is er onderling niet veel contact meer mogelijk. Intussen is nog niet precies bekend wanneer zij en haar medebewoners in het verpleeghuis in Houten de vaccinatie krijgen, vertelt Essi's man Peter, en welk vaccin dat dan zal zijn. Donderdag liet de zorginstelling weten dat het waarschijnlijk de week van 25 januari wordt. "We zijn ook gevraagd om er alvast met elkaar over te praten zodat bewoners weten wat er gaat gebeuren, en een toestemmingsformulier in te vullen." Essi heeft eind vorig jaar al corona gehad, net als tientallen medebewoners op haar afdeling. Ze herinnert het zich niet goed meer, maar ze was vier weken erg ziek, vertelt haar man. Ze kreeg hoge koorts, maar werd uiteindelijk weer beter. "Er waren in die periode meer deuren met een coronasticker erop dan zonder", herinnert hij zich.

Depressief Bezoek mocht toen alleen helemaal ingepakt naar binnen met gezichtsmaskers, dubbele schorten, spatbrillen en handschoenen. Nu volstaat een medisch mondkapje, maar de regels zijn nog steeds streng. Bewoners blijven vooral op hun kamers en er mag per bewoner maar één meerderjarige bezoeker tegelijk naar binnen. De eerste golf was zwaar, toen alle verpleeghuizen op slot gingen voor bezoek. "Dat gebeurde van de ene op de andere dag, we schrokken er echt van", zegt Peter. "Dat duurde veel te lang, van maart tot juni. Essi zat er nog maar net, sinds januari. Je kon nog bellen, maar dat lukte niet altijd. Ze werd er depressief van, het was afschuwelijk."

Quote Na de prik kan er hopelijk weer wat meer. Dan kunnen we weer een beetje vrijer bewegen en een keertje naar het restaurant hier. Peter Roestenburg