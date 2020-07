Glee-actrice Naya Rivera vermist na boottocht

De Amerikaanse actrice Naya Rivera wordt vermist. Ze verdween tijdens een boottochtje op Lake Piru, een groot meer in Californië. Voor haar leven wordt gevreesd.

De 33-jarige actrice, vooral bekend door haar rol als Santana Lopez in de hitserie Glee, was gaan varen met haar 4-jarige zoon. Na enkele uren trof personeel van de bootverhuurder de jongen alleen op de boot aan, nadat Rivera niet op tijd was teruggekomen. De verhuurder waarschuwde daarop de politie.

Zoekactie

Volgens het kind, dat een reddingsvest droeg, was zijn moeder in het water gesprongen om te gaan zwemmen, maar kwam ze daarna niet meer boven, meldt TMZ. Reddingswerkers en duikers hebben urenlang gezocht naar Rivera, maar hebben niets aangetroffen. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. Haar zoontje is na het incident bij familie ondergebracht.