Honderden Feyenoord-supporters met vuurwerk bij laatste training voor Klassieker

Trainer Dick Advocaat wilde niet zeggen of hij met Lucas Pratto, Nicolai Jørgensen of de snelle Sinisterra als spits start. "Maar ik weet het wel", zei de Hagenaar die de geblesseerde doelman Justin Bijlow en aanvaller Robert Bozeník nog moet missen.

Orkun Kökcü reist zondag met Feyenoord naar Amsterdam. De middenvelder is hersteld van een enkelblessure. De international van Turkije is nog niet voldoende fit voor een basisplaats.

Ajax-Feyenoord begint zondag om 16.45 uur. De wedstrijd is live te volgen via NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1 en ons liveblog op NOS.nl/NOS-app. We beschouwen voor in onze Studio Sport uitzending vanaf 11.10 uur op NPO 1 en de samenvatting is te zien in Studio Sport Eredivisie vanaf 19.00 uur op NPO 1.