Aandeel topvrouwen bij selectie bedrijfsleven gestegen

De toename van het aantal vrouwen op topposities bij een selectie van het bedrijfsleven is het afgelopen jaar gestegen van 24,6 procent naar 26,7 procent. Stichting Talent naar de Top (TndT) zegt dat de stijging "sterker dan ooit" is.

275 bedrijven, waaronder BAM, Essent, Heineken, Schiphol en universiteiten en ziekenhuizen, ondertekenden sinds 2008 het handvest 'Talent naar de Top' om het aantal vrouwen aan de top te vergroten. Bij 58 procent van die bedrijven nam het aandeel vrouwen in de top het afgelopen jaar toe. Bij 36 procent daalde het en bij 6 procent bleef het gelijk.

Gemiddeld zitten er bij de aangesloten organisaties ruim 31 procent vrouwen in de raad van bestuur, een kleine 37 procent in de raad van commissarissen en bijna 40 procent in de raad van toezicht. Bij de top rekent TndT ook de twee managementlagen onder de raad van bestuur, wat dus uitkomt op een kleine 27 procent.

In 2013 werd een wettelijk streefcijfer ingesteld van 30 procent vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen. "De ondertekenaars behalen opnieuw dat streefcijfer. Dat is een uitzonderlijke prestatie, die landelijk niet geëvenaard wordt", zegt Caroline Princen, voorzitter van de Commissie Monitoring Talent naar de Top. Het wettelijk streefcijfer gaat veranderen in een quotum van 30 procent in de raad van commissarissen.