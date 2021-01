Stabiele Roest ligt op koers voor eerste Europese allroundtitel

Pedersen, de Noorse concurrent van Roest, klopte hem in een rechtstreeks duel op de 500 meter, maar eindigde op de 5.000 meter slechts als zevende in 6.19,97. Hij veroverde vorig seizoen het zilver achter Roest bij de WK allround.

Marcel Bosker werd op zijn eerste EK allround (in 2018 werd hij derde op de WK) zevende op de 500 meter in 36,86 en derde op de 3.000 meter (6.15,81). Daardoor sprong hij naar de derde plaats in het klassement met een achterstand van 3,08 seconden op Roest.

Marwin Talsma, de derde Nederlandse schaatser die in actie kwam, beleefde ook een prima debuut op een EK allround. Hij werd weliswaar zeventiende op de 500 meter (37,96, een persoonlijk record), maar noteerde de vierde tijd (6.17,12) op de 5.000 meter.

Roest was niet tevreden na de eerste afstand. "Technisch was het niet goed. Ik wil beter laten zien, maar ik was slecht weg bij de start. Het was te traag en ik rende achter de feiten aan. Dan schaats je jezelf voorbij en het loopt niet zoals je wilt."