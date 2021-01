Dertiende en laatste federale executie onder Trump uitgevoerd

In de Verenigde Staten is vannacht opnieuw een federale gevangene geëxecuteerd. Het is de dertiende en laatste tijdens de regeerperiode van Donald Trump. De 48-jarige Dustin Higgs kreeg in de gevangenis van Terre Haute, in de staat Indiana, een injectie met het dodelijke pentobarbital toegediend.

Zijn executie werd uitgevoerd kort nadat het Hooggerechtshof een verzoek om uitstel had afgewezen. Higgs kreeg de doodstraf omdat hij opdracht gaf tot de moord op drie vrouwen in 1996.

Higgs had met twee vrienden de vrouwen uitgenodigd in zijn appartement. Omdat een van hen zijn avances afwees, stelde hij voor hen terug naar huis te brengen. In plaats daarvan stopte hij op een afgelegen plaats. Volgens de aanklagers gaf Higgs een van zijn vrienden een wapen en de opdracht de vrouwen dood te schieten. Die man werd tot levenslang veroordeeld, Higgs zelf kreeg dus de doodstraf.

Hij heeft altijd ontkend dat hij opdracht tot de moorden heeft gegeven. Volgens een getuige die bij de executie aanwezig was, deed hij dat kort voor de executie nog eens. Higgs noemde de namen van de drie slachtoffers en zei dat hij onschuldig was.

Biden wil executies stoppen

De federale overheid in de Verenigde Staten had zeventien jaar lang geen doodvonnissen meer voltrokken, totdat Trump vorig jaar opdracht gaf er weer mee te beginnen. Sinds 1900 zijn er in een regeerperiode van een Amerikaanse president niet zoveel executies uitgevoerd als onder Trump. Zijn opvolger Joe Biden heeft aangekondigd een eind te willen maken aan de federale doodstraffen.

Afgelopen woensdag werd voor het eerst sinds 1953 een vrouwelijke federale gevangene geëxecuteerd en ook gisteren werd er nog een doodvonnis voltrokken.