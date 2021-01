Titelverdedigster De Jong leidt, Schouten verrassend tweede op EK allround

Martina Sábliková , vijfvoudig Europees kampioene allround, begon ook niet verkeerd in Heerenveen. De Tsjechische schaatsster noteerde 39,89 op de 500 meter en 4.02,31 op de 3.000 meter. Ze staat vierde in het klassement, op 3,06 seconden achterstand.

Wüst, die de EK allround vijf keer op haar naam schreef, komt dit seizoen nog wel in actie op de WK afstanden (1.500 meter) en tijdens de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen.

In totaal gaat het om 143 deelnemers. De schaatsers verblijven vijf weken in een afgezonderde bubbel . Na dit weekend volgen namelijk nog twee wereldbekerwedstrijden en de WK afstanden in Heerenveen.

De EK allround en EK sprint worden zaterdag en zondag gereden op het ijs van Thialf in Heerenveen. De NOS volgt de eerste internationale schaatstoernooien van dit seizoen op de voet met extra uitzendingen op NPO 1.

Het schaatsen is ook rechtstreeks te volgen via een livestream op NOS.nl, in de NOS-app en via NPO Radio 1.