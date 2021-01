Titelverdedigster De Jong begint goed aan EK allround

Antoinette de Jong in actie op de 500 meter in Heerenveen - ANP

Antoinette de Jong is de Europese kampioenschappen allround uitstekend begonnen. Op het ijs in Heerenveen werd de titelverdedigster met 38,89 derde op de 500 meter. Daarmee heeft ze een goede uitgangspositie voor de rest van het toernooi. De Jong, die in 2019 haar eerste Europese allroundtitel veroverde in het Italiaanse Collalbo, moet op de 3.000 meter slechts 1,26 seconde goedmaken op de Poolse schaatsster Karolina Bosiek. Bosiek won de 500 meter in 38,68 en gaat voorlopig aan de leiding. Debuut voor Beune en Schouten Joy Beune en Irene Schouten, de andere twee Nederlandse schaatssters die in actie kwamen in Heerenveen, eindigden op de 500 meter als zevende (39,78) en achtste (39,86). Ze maakten allebei hun debuut op een EK allround. Martina Sábliková, vijfvoudig Europees- en wereldkampioene allround, begon ook niet verkeerd in Heerenveen. Ze noteerde 39,89 op de 500 meter en heeft daarmee een achterstand van 7,26 seconden op Bosiek op de 3.000 meter. Geen Wüst en Kramer Sven Kramer en Ireen Wüst zijn voor het eerst sinds hun Europese debuut in 2005 allebei afwezig op een Europees kampioenschap allround. Bij het kwalificatietoernooi voor de internationale wedstrijden, eind december, wisten beide schaatsers zich niet te plaatsen. Wüst, die de EK allround vijf keer op haar naam schreef, komt dit seizoen nog wel in actie op de WK afstanden (1.500 meter) en tijdens de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen.

De EK allround zijn na vier Nederlandse wedstrijden in Thialf de eerste internationale ontmoetingen van het schaatsseizoen. Alle schaatsers die dit weekend deelnemen aan de EK allround en de EK sprint hebben een negatieve coronatest afgelegd. In totaal gaat het om 143 deelnemers. De schaatsers verblijven vijf weken in een afgezonderde bubbel. Na dit weekend volgen namelijk nog twee wereldbekerwedstrijden en de WK afstanden in Heerenveen.

De EK allround en EK sprint worden zaterdag en zondag gereden op het ijs van Thialf in Heerenveen. De NOS volgt de eerste internationale schaatstoernooien van dit seizoen op de voet met extra uitzendingen op NPO 1. Het schaatsen is ook rechtstreeks te volgen via een livestream op NOS.nl, in de NOS-app en via NPO Radio 1.