Amerikaanse wapenlobby-organisatie NRA vraagt faillissement aan

De invloedrijke Amerikaanse wapenlobby-organisatie NRA heeft uitstel van betaling aangevraagd en is van plan om van de staat New York te verhuizen naar de staat Texas. In een persverklaring schrijft de NRA hiermee te willen ontkomen aan wat zij het "giftige, corrupte politieke klimaat" in New York noemen.

De lobbyclub ligt onder vuur in de staat New York. Er loopt een rechtszaak tegen de leiding van de organisatie wegens corruptie en het OM daar eist dat de NRA wordt ontbonden.

Volgens de aanklacht hebben NRA-leiders geld van het bedrijf gebruikt voor familietripjes naar de Bahama's met privévliegtuigen. In drie jaar tijd zouden de kosten voor privéuitgaven tot 64 miljoen dollar zijn opgelopen.

'Financieel gezond'

NRA-bestuurslid Charles Cotton heeft in een interview aangegeven dat de organisatie het faillissement heeft aangevraagd om strategische redenen, en niet uit geldnood. De organisatie zegt er financieel gezien in jaren niet zo goed voor te hebben gestaan als nu.

De New Yorkse aanklager Letitia James zegt in een reactie "dat de financiële status van de NRA nu hetzelfde is als de morele status, namelijk bankroet". James zegt dat ze niet zal toestaan dat de NRA met de verhuizing naar Texas "ontsnapt aan aansprakelijkheid en toezicht".