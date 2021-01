Armin Laschet volgt Merkel op als nieuwe leider van de CDU

"Met Armin Laschet krijgt de grootste partij van Duitsland opnieuw een bruggenbouwer als leider. Iemand die de conservatieve en progressieve facties binnen de CDU wil verbinden", zegt correspondent Wouter Zwart.

"Maar Laschet benadrukt dat er niet automatisch sprake zal zijn van een weiter so met de politiek van Angela Merkel. Het vertrouwen dat het overgrote deel van de Duitsers in de vertrekkende bondskanselier heeft, is niet automatisch een mandaat voor de partij. Daar zal de CDU toch echt zelf voor moeten strijden in de aanloop naar de Bondsdagverkiezingen op 26 september."

Nieuwe bondskanselier

Want het is nog niet gezegd dat Laschet ook automatisch de nieuwe bondskanselier wordt. Pas in het voorjaar bepaalt de Union (de CDU samen met de Beierse zusterpartij CSU) met wie ze de verkiezingen ingaan. Dat kan de nieuwe voorzitter zijn, maar de kans is groot dat er zich voor die tijd nog een of zelfs twee verrassende kandidaten melden.

"Ik ben me bewust van de verantwoordelijkheid en zal er alles voor doen, zodat de Union na de Bondsdagverkiezingen de nieuwe bondskanselier levert", reageerde Laschet.

De favoriet voor die toppositie staat dit weekend niet eens op de lijst: Markus Söder, minister-president van Beieren en leider van de Beierse zusterpartij CSU. Söder wordt gezien als sterke leider. Hij wordt geprezen voor de manier waarop hij de coronacrisis in Beieren aanpakt. "Hoewel Söder zijn ambities nog niet heeft uitgesproken, gaan analisten ervan uit dat ook hij interesse heeft voor het bondskanselierschap namens CDU/CSU", zegt Zwart.