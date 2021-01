Personeel transportbedrijf Roosendaal vindt 750 kilo cocaïne

Medewerkers van een transportbedrijf hebben gisteren op een bedrijventerrein in Roosendaal een grote partij cocaïne gevonden. De politie heeft de pakketten drugs, die tussen allerlei andere goederen in lagen, in beslag genomen. Er is niemand aangehouden.

De politie meldde gisteravond dat het ging om 400 kilo coke. "Maar vanochtend bleek de vangst nog groter te zijn", laat een woordvoerder weten aan Omroep Brabant. In totaal werd 750 kilo cocaïne gevonden met een straatwaarde van 30 miljoen euro.

Het is niet duidelijk hoe de pakketten met harddrugs op het bedrijfsterrein in Roosendaal terecht zijn gekomen. Bij de inbeslagname gisteren zorgde de politie voor extra bewaking om te voorkomen dat de drugs zouden worden opgeëist. Ook wordt de naam van het betrokken bedrijf geheimgehouden.

Tussen de oldtimers

In de Rotterdamse haven ontdekte de douane gisteren ruim 1000 kilo cocaïne in een container met twee oude Volkswagenbusjes, die uit Brazilië kwam, meldt regionale omroep Rijnmond. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de ontvanger van de oldtimers vermoedelijk niets met de smokkel te maken. Een tweede partij van 230 kilo cocaïne zat in een container met dozen bier.