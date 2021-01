Hoekstra, zoals verwacht, gekozen tot CDA-lijsttrekker

Wopke Hoekstra, demissionair minister van Financiën, is zoals verwacht gekozen tot lijsttrekker van het CDA. Ruim 95 procent van de leden die hun stem uitbrachten, koos voor Hoekstra, is bekendgemaakt op het digitale verkiezingscongres van de partij. Hij was de enige kandidaat, nadat Hugo de Jonge zich vorige maand had teruggetrokken als lijsttrekker.

Hoekstra zei "zeer vereerd' te zijn door de uitverkiezing. Hij wil zich vooral gaan inzetten voor mensen "in het spitsuur van hun leven", jonge gezinnen met kinderen. Hij wil er onder meer voor zorgen dat die makkelijker gebruik kunnen maken van kinderopvang.

Partijvoorzitter Rutger Ploum noemde Hoekstra "een echte leider" en "strategisch scherp". "Je bent een denker, een vechter, je hebt een winnaarsmentaliteit", sprak hij tot Hoekstra.

Ook het verkiezingsprogramma en de rest van de lijst werden door de leden bekrachtigd. De zittende Kamerleden Pieter Omtzigt en Anne Kuik staan op 2 en 3.

Tegen vuurwerkverbod

Het congres stemde met een kleine meerderheid van 51 procent tegen een voorstel om consumentenvuurwerk helemaal te verbieden. Daarmee gaan de leden in tegen de oproep van CDA-burgemeesters als Bruls (Nijmegen) en Buma (Leeuwarden). Zij pleiten juist wel voor een algemeen vuurwerkverbod.

Het was de bedoeling dat de CDA-lijst en het verkiezingsprogramma vorige week zaterdag al bekrachtigd zouden worden, maar toen waren er technische problemen met het digitaal stemmen. Het congres werd toen afgebroken, en vandaag dus afgemaakt.