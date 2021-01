Eerste sneeuw in zuidwesten, waarschuwingen voor gladheid

In het zuiden van het land is het begonnen met sneeuwen. Heel hard gaat het niet, maar in Zeeland en Zuid-Holland ligt op veel plaatsen inmiddels een dun laagje. De verwachting is dat de sneeuw zich de komende uren naar het noorden uitbreidt.

De meeste sneeuw valt waarschijnlijk in het zuiden en zuidwesten; hoe noordelijker, hoe minder er valt. De verwachte hoeveelheden lopen uiteen van 2 tot 5 centimeter.

Op sociale media delen mensen plaatjes van de sneeuw: