Nu ook in Den Haag, de winacties van Marko Vejinovic: 'Je merkt dat het leeft'

Marko Vejinovic - AFP

Met het aantrekken van Marko Vejinovic, voormalig voetballer van onder meer AZ en Feyenoord, hoopt ADO Den Haag op lijfsbehoud. De fans mogen dankzij de creatieve middenvelder zelfs denken aan prijzen. Wacht even: prijzen? Jazeker. Want Vejinovic is ook buiten de lijnen creatief, zo blijkt. Maar daarover later meer. De 30-jarige speler is na twee jaar terug in de eredivisie na een opvallend avontuur in een Poolse badplaats dat eindigde met een degradatie.

AZ-ADO Den Haag Marko Vejinovic speelt vanavond met ADO Den Haag tegen zijn oude ploeg AZ. De wedstrijd (aftrap 21.00 uur) is live te volgen in Langs de Lijn op NPO Radio 1 en via het liveblog op NOS.nl en de NOS-app. Een samenvatting is vanaf 22.30 uur te zien op NPO 1 en online.

Vejinovic speelde achtereenvolgens bij AZ, Heracles Almelo, Vitesse, Feyenoord en weer AZ voordat hij begin 2019 van het Nederlandse toneel verdween. Hij werd door de Alkmaarders verhuurd aan Arka Gdynia, een Poolse laagvlieger met hoge ambities. Zonder gezin De Amsterdammer met Servische roots kwam net terug van een zware knieblessure en wilde in Polen vooral heel blijven en ritme opdoen. Dat lukte helemaal. "Ik maakte veel goals, heb alles gespeeld en bleef fit", blikt Vejinovic in de persruimte van ADO terug op zijn vorige werkgever. Na zijn verhuurperiode van een halfjaar leek Vejinovic op zoek te moeten naar een nieuwe club. Totdat de 22-jarige (!) clubeigenaar hem belde en persoonlijk wist over te halen om een driejarig contract bij Arka te tekenen.

Marko Vejinovic (nummer 10) juicht na een van zijn goals in Polen - Getty

In tegenstelling tot het eerste halfjaar moest hij het vanaf dat moment zonder zijn gezin doen in Polen. "Mijn vrouw ging terug naar Nederland voor haar baan en mijn zoontje kreeg een oorontsteking en kon niet vliegen." Zo veel als hij kon, vloog de voetballer heen en weer. Maar vaker moest hij het doen met videobellen. "Dat was moeilijk. Mijn hart brak elke keer als ik ze zag. Dan wil je bij ze zijn. Tegelijkertijd besef je dan ook waarvoor je het doet: voor je gezin." Persoonlijk speelde Vejinovic een sterk jaar, maar met het team ging het minder, met degradatie tot gevolg. Het was onrustig bij de club, vertelt Vejinovic. "De jonge eigenaar lag niet lekker bij de fans en wilde de club verkopen."

Marko Vejinovic op het trainingsveld bij AZ - AFP

Juist hij was de reden waarom de voetballer langer bleef bij Arka. "Ik geloofde in hem en in zijn ambities om de club hogerop te helpen. Maar als hij dat zelf niet ziet of geen geduld heeft, tsja... Veel mensen kopen een club en denken gelijk aan succes, maar dat is een proces van jaren." Na de degradatie van afgelopen zomer liet de Nederlander zijn contract ontbinden. Hij trainde mee met Jong AZ en FC Volendam, maar hapte toe toen ADO aanklopte en zijn ervaring maar al te graag aan de dolende selectie toe wilde voegen. Garantie voor prijzen Dat brengt ons terug bij de prijzen waar de Haagse fans op mogen hopen. Nee, dat gaat niet over schalen of bekers, maar over gesigneerde wedstrijdshirts, ballen of voetbalschoenen. Op zijn eigen sociale kanalen start Vejinovic namelijk elke week een winactie. Van Rotterdam naar Alkmaar en via Gdynia naar Den Haag. Overal waar hij speelde, deelde de 30-jarige speler prijzen uit. "Ja, die winacties blijven erin. Ik ga er zo weer eentje opgooien", zegt Vejinovic met een lach op zijn gezicht.

Hij vraagt zijn volgers om de juiste uitslag van de wedstrijd van zijn club te voorspellen, plus de minuut waarin de eerste goal valt. Zo probeerden Marco Bizot en Thomas Ouwejan, oud-ploeggenoten van Vejinovic bij AZ, bij RKC-ADO een gesigneerd ADO-shirt te winnen. Ouwejan gokte op een 1-1. Bizot zag ADO met 3-2 winnen en vermoedde in de 17de minuut de openingstreffer. Dat laatste klopte, maar de uitslag niet. ADO won bij het debuut van Vejinovic met 1-0. Het shirt gaat dus niet richting Ouwejan of Bizot.

Jay-Roy Grot op proef In de strijd tegen degradatie trok ADO Den Haag naast Marko Vejinovic ook tussentijds Gianni Zuiverloon, Daryl Janmaat en Juan-Familia Castillo al aan. De club is nog op zoek naar een extra aanvaller. Op dit moment is Jay-Roy Grot (22) van Leeds United op proef met de intentie een contract af te dwingen. Grot speelde in Nederland eerder al voor NEC, VVV-Venlo en Vitesse.

Overigens verdient Joris Kramer een eervolle vermelding voor zijn droge humor. De jonge verdediger, die door AZ wordt uitgeleend aan SC Cambuur, voorspelde een 0-0, met de openingsgoal in de 67ste minuut. "Ik ken eigenlijk geen voetballer die dit ook doet, maar ik vind het leuk om interactie te hebben met fans", licht Vejinovic zijn initiatief toe. "Zeker in deze moeilijke periode met het coronavirus is het fijn om voor blije gezichten te kunnen zorgen. Ik merk dat het leeft en mensen het leuk vinden." Persoonlijk overhandigen In zijn eerste jaar bij Feyenoord, in het seizoen 2015/2016, zijn de winacties begonnen. "Mijn vrouw kwam met het idee. Ik vond het eigenlijk wel leuk en ben het gaan proberen. Sindsdien ben ik het altijd blijven doen." Vejinovic probeert de winnaars hun prijs persoonlijk te overhandigen. "Tenzij het te ver is. Toen ik bij AZ speelde, wonnen er mensen uit Drenthe. Toen heb ik maar wedstrijdtickets voor ze geregeld. Scheelde mij een ritje en zij hadden een leuke dag. Inclusief shirt."