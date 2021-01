Hoe 'coal is king' klimaatverandering verergert in Australië

2019 was het warmste jaar ooit gemeten in Australië. In combinatie met de droogte leidde het tot de ergste bosbranden in de geschiedenis van het land. En dat hebben mens èn dier geweten. Er ging een gebied ter grootte van 2,5 keer Nederland in vlammen op. Meer dan 30 mensen en mogelijk 1 miljard dieren kwamen om. De oorzaak: klimaatverandering, zeggen deskundigen.

Van alle landen wereldwijd wordt juist Australië door de klimaatverandering heel kwetsbaar voor natuurrampen. Werk aan de winkel, zou je zeggen, voor de Australische regering. Maar die steekt vooralsnog de kop in het zand.

Want een van de belangrijkste veroorzakers van de CO2-uitstoot daar is heilig: de steenkoolindustrie. De exportcijfers en politieke belangen zijn voor de regering van premier Scott Morrison zo belangrijk, dat ze het klimaatprobleem voor zich uit schuiven.

Correspondent Eva Gabeler gaat een jaar later terug naar het getroffen gebied: