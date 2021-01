Corona tijdens vluchten naar Melbourne, bijna 50 toptennissers in quarantaine

Vanwege de verplichte quarantaine kunnen onder anderen de Japanner Kei Nishikori en tweevoudig winnares Victoria Azarenka de komende twee weken niet trainen. Ook de Amerikaanse Sloane Stephens moet voorlopig binnen blijven. Zij won in 2017 de US Open.

Het aantal deelnemers aan de Australian Open, die op 8 februari beginnen, dat twee weken in volledige quarantaine moet zonder toestemming om dagelijks vijf uur te trainen, is gegroeid naar 47 tennissers. Er werden coronabesmettingen geconstateerd bij de vluchten van Los Angeles en Abu Dhabi naar Melbourne. Voor de start van de Australian Open zijn er in de stad ook twee voorbereidingstoernooien.

Ook Marcelo Arévalo uit El Salvador zat aan boord van het toestel. De 30-jarige Arévalo is de dubbelpartner van de Nederlander Matwé Middelkoop. Middelkoop zelf kwam na een hectische periode enkele dagen geleden aan in Australië.

Bij aankomst in Melbourne moeten alle tennissers verplicht twee weken in quarantaine in de door de organisatie uitgekozen hotels. Per etmaal mogen ze vijf uur per dag naar het tennispark om te trainen.

De spelers die op de vlucht vanuit Los Angeles zaten, zijn in andere hotels gezet. Zij mogen niet naar buiten om te trainen.

Abu Dhabi

Later op de dag werd bekend dat ook op de vlucht vanuit Abu Dhabi met tennissers corona was uitgebroken. In totaal moeten 23 spelers van die reis in quarantaine.