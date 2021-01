'Capitool-politie wist dagen voor bestorming al van mogelijke aanval op Congres'

De politie van het Capitool wist drie dagen voor de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw al van een mogelijke aanval op het Congres. Dat staat in een intern rapport, schrijft The Washington Post die een deel van dat rapport in bezit heeft.

"Aanhangers van de huidige president zien 6 januari 2021 als de laatste mogelijkheid om de uitslag van de presidentsverkiezingen terug te draaien", valt te lezen in het twaalf pagina's tellende rapport.

"Hun gevoel van wanhoop en teleurstelling kan leiden tot een grotere reden om geweld toe te passen. Anders dan bij andere protesten na verkiezingen zijn de doelwitten van de Trump-aanhangers niet de tegendemonstranten, maar het Congres zelf."

Rapport niet gedeeld

Volgens de krant lijkt het er niet op dat het rapport gedeeld werd met andere overheden. Er was veel kritiek op de late reactie van verschillende diensten en het gebrek aan voorbereiding. Volgens experts zou de memo de diensten hebben kunnen waarschuwen voor mogelijke gevaren.

Ook de FBI bleek na een eerdere ontkenning wel degelijk signalen te hebben gehad dat Amerikanen van plan waren naar Washington te komen en bereid waren daar geweld te plegen. Een bureau van de FBI in de staat Virginia waarschuwde de dag voor de bestorming expliciet dat enkele extremisten van plan waren naar Washington te reizen en dat zij met geweld en oorlog dreigden.

Volgens de openbaar aanklager van de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. is er geen direct bewijs dat de bestormers van het Capitool vorige week van plan waren om politici te ontvoeren en te doden. Aanklager Michael Sherwin reageerde daarmee op eerdere berichten dat er wel bewijs is voor dergelijke liquidatieplannen.

Wel kan het volgens hem zo zijn dat nog niet al het bewijs dat aanklagers in andere staten hebben verzameld al in Washington bekend is.