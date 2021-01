Wekdienst 16/1: Verkiezingscongressen CDA, SGP en PvdA • Sneeuw op komst

Wekdienst - ANP

Goedemorgen! Het is de dag van de partijcongressen met een congres van het CDA, de SGP en de PvdA en het weekend van het EK Allround en Sprint in het Thialf Stadion in Heerenveen.

De dag begint droog met wat zon, maar in de middag raakt het bewolkt en volgt vanuit het westen sneeuw. Vanavond valt vrijwel overal in het land 2 tot 5 centimeter sneeuw. De temperatuur ligt overdag rond 1 graad, maar tijdens sneeuwval vriest het licht. Zondagochtend valt in het uiterste oosten nog wat natte sneeuw of regen, elders treedt de dooi dan al in.

WEERPLAZA/NOS - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het is de dag van de verkiezingscongressen. Het CDA maakt het digitale congres af dat vorige week werd afgebroken vanwege technische problemen. Ook de SGP en de PvdA houden een digitaal congres.

In Duitsland houdt de CDU, de partij van bondskanselier Merkel, zijn congres. Er wordt een nieuwe partijvoorzitter gekozen.

Het Vrienden van Amstel-concert, met optredens van onder anderen Guus Meeuwis en Armin van Buuren. wordt dit jaar vanwege corona via een live-stream uitgezonden.

En in het Thialf stadion in Heerenveen wordt het EK Allround en Sprint gehouden met vandaag eerst de de 500 meter voor vrouwen, gevolgd door de mannen. Vervolgens de 3000 meter vrouwen en 5000 meter mannen en de 500 meter en 1000 meter sprint. De Europese kampioenschappen beginnen om 11.25 uur en zijn rechtstreeks te zien op NOS.nl, de NOS-app en NPO 1.

Het schaatsprogramma van zaterdag 16 januari - NOS

Wat heb je gemist? In de stad Groningen is vannacht een schuur van een boerderij volledig uitgebrand. De brandweer meldde rond 06.00 uur dat de uitslaande brand onder controle was. Het nablussen neemt nog uren in beslag. In de omliggende tuinen en straten zijn asresten van het rieten dak gevonden. De brandweer roept omwonenden op om die resten op te ruimen en auto's af te spoelen. De paarden in een nabijgelegen schuur zijn in veiligheid gebracht, meldt de brandweer. Bij de brand zijn geen personen of dieren gewond geraakt.

Ander nieuws uit de nacht Duizenden restaurants in Italië blijven open uit protest: Door heel Italië zijn gisteravond restaurants opengebleven, ondanks de coronamaatregelen. Volgens Italiaanse media deden zo'n 30.000 restaurants mee aan de actie die de hashtag #IoApro1501kreeg op sociale media, vertaald: #IkOpen1501.

Whatsapp stelt omstreden wijziging voor gebruikers uit: WhatsApp stelt een geplande aanpassing van zijn gebruikersvoorwaarden uit nu gebruikers vrezen dat moederbedrijf Facebook te veel privacygevoelige informatie krijgt. Volgens WhatsApp leven er veel misverstanden bij gebruikers over de veranderingen en is er meer tijd nodig om uitleg te geven.

Biden: 'Vaccineren in VS is tot nu toe een regelrechte ramp': Aankomend president Joe Biden heeft een stappenplan gemaakt om corona te bestrijden. Hij is niet te spreken over de manier hoe vaccineren nu gaat.

Karsdorp met AS Roma hard onderuit in Romeinse derby: Lazio heeft met Rick Karsdorp in de basis in de 153ste 'Derby della Capitale', de stadsderby met AS Roma, de eeuwige rivaal met ruime cijfers aan de kant gezet. In Stadio Olimpico werd het 3-0 voor Lazio, dat door de zege de aansluiting heeft gevonden met de top-6 in de Serie A.

En dan nog even dit In een nationaal park in het zuidwesten van China is een volledig witte reuzenpanda gespot. De panda werd twee keer gefilmd met infraroodcamera's en lijkt in goede gezondheid te verkeren. Het dier werd voor het laatst gezien in 2019, omdat hij nu alleen was vermoeden onderzoekers dat hij ongeveer drie jaar oud moet zijn en 'zijn moeder heeft verlaten om op eigen poten te staan'.

Zeldzame witte panda gespot - NOS