Roest kijkt uit voor Pedersen, maar ziet Belg Swings als grootste rivaal

Patrick Roest - ANP

Drie wereldtitels en een nationale allroundtitel staan al op de erelijst van Patrick Roest. Een Europese titel ontbreekt nog, maar daar kan hij dit weekeinde in Thialf verandering in aanbrengen. De kans daarop lijkt groot, want Roest steekt er dit seizoen met kop en schouders bovenuit. Zowel op de vijf als de tien kilometer reed hij in Heerenveen al een baanrecord. Vooral zijn toptijd op de langste afstand, de tweede tijd ooit gereden, was indrukwekkend. Geen concurrent kwam erbij in de buurt. Sterker nog, zijn internationale uitdagers hebben überhaupt weinig wedstrijden in de benen. 'Swings een gevaarlijke man' De Belg Bart Swings is voor de 25-jarige Roest zijn grootste concurrent. "Voor mij is dat een gevaarlijke man. Hij heeft hier het hele jaar getraind en kent de ijsbaan door en door. Hij heeft zich honderd procent kunnen focussen op het schaatsen, want er waren geen skeelerwedstrijden in de zomer. Dat heeft hem misschien wel geholpen." Bekijk hier de voorbeschouwing met Patrick Roest op de EK allround:

Roest vindt Swings zijn grootste uitdager: 'Van hem weet ik beter wat hij kan' - NOS

Bij de wereldkampioenschappen allround eind vorig seizoen pakte de Noor Sverre Lunde Pedersen achter Roest het zilver. Maar Pedersen vreest dat hij de topvorm nog mist en verwacht dat Roest het toernooi zelfs kan winnen als hij met een mondkapje op rijdt. "Ik ga het toch zonder proberen", pareert Roest. 'Ik blijf uitkijken voor hem' "Het zegt misschien meer over het zelfvertrouwen van Pedersen. Hij heeft alleen trainingswedstrijden gereden, dan is het lastig in je ritme te komen. Maar ik blijft uitkijken voor hem." "Van Swings weet ik beter wat hij kan, Sverre heeft vooral trainingswedstrijden gereden in Stavanger. Dat kun je slecht vergelijken met hier." Bekijk hier het interview met Pedersen voorafgaand aan het toernooi:

Pedersen: 'Denk dat Roest zelfs met een mondkapje op zou winnen' - NOS

Grote afwezige in Heerenveen is de ploeggenoot van Roest die hij voor eerst moet missen op een allroundtoernooi. Sven Kramer, tienvoudig Europees kampioen, wist zich niet te kwalificeren. "Het is best wel apart, want ik ben gewend met hem naar zo'n toernooi toe te werken. We staan altijd samen op het ijs en doen de wedstrijdvoorbereiding samen. Dat is toch anders en het is jammer, maar ik kan er niks aan veranderen."

Kramer en Roest, een klein jaar geleden voor de WK allround in Hamar - ANP