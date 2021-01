Noodsituatie in Braziliaanse Amazone door nieuwe coronavariant

Artsen in de stad Manaus in de Braziliaanse Amazone moeten door een tekort aan zuurstofflessen kiezen wie ze aan de beademing leggen. Een vliegtuig van de luchtmacht is daarom naar de geïsoleerde stad gevlogen met 6000 liter zuurstof aan boord om te verdelen onder de ziekenhuizen. Ook is het leger ingezet om in de ziekenhuizen te assisteren.

De situatie in Manaus, met ruim 2 miljoen inwoners, is al een tijd nijpend. In de regio is een nieuwe coronavariant opgedoken waardoor er snel veel besmettingen bij komen.

Geïsoleerd

Omdat de stad geïsoleerd is, komt de hulp langzaam op gang. Naast het tekort aan zuurstofflessen is er ook een tekort aan bedden. Nieuwe patiënten kunnen niet meer worden opgenomen.

"Ondertussen staan er op het kerkhof mensen in de rij om hun familieleden te begraven", zei correspondent Nina Jurna in Nieuws en Co op NPO Radio 1.

Inmiddels is er een avondklok afgekondigd van 19.00 tot 06.00 uur.