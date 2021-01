CDU op zoek naar nieuwe Merkel: waar zijn de vrouwen?

Angela Merkel - AFP

Een einde aan een tijdperk nadert: Merkel verlaat de politiek. Daarmee blijft een machtsvacuüm achter in Duitsland, in Europa en zelfs op het wereldtoneel. Bijna zestien jaar lang was Merkel hét gezicht van Duitsland, als bondskanselier en als leider van de christendemocratische partij CDU. Vandaag wordt bepaald wie dat gat dat zij achterlaat moet vullen. Er zijn drie kandidaten waarover vanaf vandaag wordt beslist: de onverstoorbaar goedgemutste minister-president van Noordrijn-Westfalen Armin Laschet (59), voormalig CDU-fractievoorzitter en hardliner Friedrich Merz (65) en de welsprekende CDU-buitenlandspecialist Norbert Röttgen (55). Drie oudere mannen uit het West-Duitse Noordrijn-Westfalen. Dat is dan meteen ook de kritiek: valt er genoeg te kiezen? Waar zijn bijvoorbeeld de vrouwelijke kandidaten? Kristy Augustin, lid van de 'Frauenunion' van de CDU, is een van de 1001 gedelegeerde CDU-leden (door de lokale en deelstaatverbanden geselecteerd) die mogen stemmen, op één van de mannelijke kandidaten.

OND VrouwenMerkelOnline - NOS

De nieuwe voorzitter is niet automatisch ook de kandidaat-bondskanselier. Die belangrijke verkiezing moet nog komen. Pas in het voorjaar bepaalt de Union (de CDU samen met de Beierse zusterpartij CSU) met wie ze de verkiezingen ingaan. Dat kán de nieuwe voorzitter zijn, maar de kans is groot dat er zich voor die tijd nog een óf zelfs twee verrassende kandidaten melden.

Laschet staat bekend als 'de bruggenbouwer'. Een ervaren bestuurder en al vier jaar leider van de regering van Noordrijn-Westfalen, de deelstaat met de meeste inwoners van Duitsland. Die ervaring is ook zijn sterkste troef. Hij is ook de enige van de drie die al eens (deelstaat)verkiezingen heeft gewonnen. Weinig charisma Laschet is iemand die luistert, kan samenwerken en verbinden. Dat kan van pas komen om in het post-Merkeltijdperk de verschillende vleugels binnen de partij met elkaar te verzoenen. Ook bij onderhandelingen over een toekomstige regering met bijvoorbeeld de Groenen, en misschien wel de liberalen. Kritiek is dat hij weinig charisma heeft. Hij komt soms wat onbeholpen over en je ziet niet meteen een bondskanselier staan. Dat hoeft overigens geen minpunt te zijn, want Merkel kreeg vroeger dezelfde kritiek.

Veel CDU'ers steunen Laschet omdat hij juist veel op Merkel lijkt. Dat de gedelegeerden die mogen stemmen in deze verkiezing over het algemeen behoudend zijn, kan Laschet voordeel opleveren. Harde lijn Kandidaat Merz is het tegenovergestelde: de anti-Merkel. Merz heeft vaak gezegd dat hij niet uit is op een breuk met Merkels beleid. Maar eerder was hij toch duidelijk. Hij zei dat "Merkels passiviteit als verstikkende deken over het land ligt", en dat hij niet kan wachten om dat te veranderen. Merz is favoriet bij mensen die vinden dat de CDU te ver naar links is opgeschoven. Onder Merz legt het CDU - zo hopen zijn aanhangers - veel meer nadruk op de economie en het bedrijfsleven en volgt een harde lijn op veel vlakken, waaronder vluchtelingenpolitiek. Binnen de partij is hij populair. De conservatieve vleugel, waartoe ook de jonge Unionisten behoren, voert fanatiek campagne voor hem. Ook in het oosten van het land krijgt Merz veel steun, daar zien ze hem als de kandidaat die kiezers van de rechts-populistische partij AfD kan terugwinnen. Probleem is wel dat hij al jaren niet meer politiek actief is. Hij staat aan de zijlijn, krijgt maar weinig media-aandacht en deed geen bestuurservaring op in coronatijd.