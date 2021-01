Biden ontevreden over vaccinatiesnelheid in VS • Universitair Ziekenhuis Gent schort vaccinatie op

De Britse variant van het coronavirus is bij vier medewerkers van het ziekenhuis Adrz in Goes vastgesteld. Daarom worden per direct de coronamaatregelen aangescherpt. Ook vraagt het ziekenhuis patiënten om zonder begeleiding naar het ziekenhuis te komen. De GGD onderzoekt of er verdere stappen nodig zijn.

Gisteren werd de Britse coronamutatie vastgesteld bij een Fries woonzorgcentrum. Vanmiddag bleek dat de variant ook is opgedoken bij een gehandicapteninstelling in Gelderland.