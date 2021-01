400 Friese zorgverleners preventief getest • 'Heropening basisscholen duivels dilemma'

Of basisscholen op 25 januari weer open kunnen, is nog maar zeer de vraag. Dat concludeert het AD na gesprekken met leden van het Outbreak Management Team (OMT). Die zeggen tegen de krant dat het aantal coronabesmettingen te hoog is voor een heropening van de basisscholen. Ook zou er nog veel onzekerheid zijn over de Britse variant van het virus. Het OMT adviseert het inmiddels demissionaire kabinet over de aanpak van de coronacrisis.

"We weten nog niet genoeg over de exacte rol van de Britse variant bij kleine kinderen", zegt kinderarts en OMT-lid Károly Illy in het AD. "Dat maakt het lastig, het is een duivels dilemma." We hebben te maken met een variant waarvan we niet alle eigenschappen goed kennen, en tegelijkertijd vindt iedereen het van enorm belang om het basisonderwijs snel te heropenen."

De scholen zijn al een maand dicht, inclusief de kerstvakantie. Dinsdag zei demissionair premier Rutte dat hij hoopt dat basisscholen en kinderopvangcentra eerder open kunnen dan 9 februari, (vooralsnog) de datum dat de verlengde lockdown afloopt. Het kabinet mikt op maandag 25 januari, maar alleen als meer duidelijk is over de rol van kinderen in de verspreiding van het virus. Komende week hoopt het kabinet daar meer over bekend te maken. Het OMT stuurt dit weekend een nieuw advies naar het kabinet, schrijft het AD.