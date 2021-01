Karsdorp met AS Roma hard onderuit in Romeinse derby

Met Rick Karsdorp in de basis kreeg AS Roma al snel de eerste kans van de wedstrijd, maar spits Edin Dzeko tikte de bal in de handen van Lazio-keeper Pepe Reina.

Lazio Roma heeft in de 153ste 'Derby della Capitale', de stadsderby met AS Roma, de eeuwige rivaal met ruime cijfers aan de kant gezet. In Stadio Olimpico werd het 3-0 voor Lazio, dat door de zege de aansluiting heeft gevonden met de top-6 in de Serie A.

Via het been van Lazzari belandde de bal pardoes voor de voeten van Immobile. De aanvaller twijfelde geen moment en ramde de bal in de rechterbovenhoek. Nog geen tien minuten later tekende Luis Alberto voor de 2-0.

Weer was Lazzari betrokken bij de treffer. De Italiaan ging in duel met Ibañez neer in het strafschopgebied, claimde een strafschop, maar stond snel genoeg op om Alberto in stelling te brengen. De Spanjaard schoof de bal met een bekeken schot de verre hoek in.

Roma drong na rust aan, maar Lazio kreeg de kansen. Sergej Milinkovic-Savic en Immobile konden Roma-keeper Pau López niet passeren. Het was Alberto die met een geplaatst schot het duel in het slot gooide.