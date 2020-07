Oud-United-aanvaller grijpt hoofdrol bij herstart Amerikaans voetbal

Op het complex van World Disney in Florida is vannacht het Amerikaanse voetbal hervat na een coronapauze van vier maanden. Voormalig Manchester United-aanvaller Nani verzorgde direct een hoofdrol.

De Portugees maakte diep in blessuretijd het winnende doelpunt voor Orlando City tegen Inter Miami: 2-1. Hij bezorgde zijn ploeg daarmee drie punten in de groepsfase van het 'MLS is Back'-toernooi, dat tot en met 11 augustus in WK-vorm wordt afgewerkt.

De reguliere competitie van de Major League Soccer wordt in een later stadium hervat.

Black Lives Matter

Voordat de wedstrijd begon, kwamen spelers van diverse clubs het veld op om hun steun te betuigen aan de 'Black Lives Matter'-beweging. Dat deden ze door hun rechtervuist omhoog te houden en te knielen.