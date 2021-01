Bosz loopt met Leverkusen opnieuw averij op; nederlaag bij Union Berlin

Leverkusen wist zijn laatste drie Bundesliga-duels niet te winnen en trof vrijdagavond in Union Berlin de verrassing van dit Bundesliga-seizoen. Vorig seizoen eindigde de club uit Berlijn nog op de elfde plaats. Na zestien wedstrijden in het huidige seizoen staat Union vierde.

Bayer Leverkusen heeft opnieuw averij opgelopen in de Duitse titelstrijd. De ploeg van trainer Peter Bosz staat na een 1-0 nederlaag bij Union Berlin nog wel derde, maar Borussia Dortmund kan Leverkusen zaterdag van die plek verdringen als het wint van FSV Mainz.

De ploeg van trainer Bosz kwam al vroeg in de wedstrijd goed weg. Verdediger Marvin Friedrich liep zich vrij in het zestienmetergebied, maar zijn kopbal ging via de paal naast het doel van doelman Lukás Hrádecký.

Kort optreden Becker

Voor Sheraldo Becker duurde de wedstrijd niet lang. De Nederlandse aanvaller van Union Berlin moest al na 24 minuten het veld verlaten, vanwege een blessure.