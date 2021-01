Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant: welke mutaties zijn er eigenlijk?

Onderzoeker Reina Sikkema was in september 2019 nog in het zuiden van China, op zoek naar virussen op (wilde) dierenmarkten. Niet lang daarna werd iets noordelijker in China het coronavirus voor het eerst ontdekt. Haar collega Marion Koopmans is momenteel in China, op zoek naar de oorsprong van het coronavirus en de daaruit voortgekomen mutanten over de hele wereld.

Viroloog Chantal Reusken van het RIVM weet of een mutant ook in Nederland opduikt, via zogeheten 'kiemsurveillance'. Dit onderzoek doet het RIVM in samenwerking met het Erasmus MC. De Britse en Zuid-Afrikaanse variant is intussen ook in Nederland gevonden, de Braziliaanse varianten (nog) niet.