1069 kilo cocaïne onderschept tussen een lading bier en twee oldtimers

Even later vonden douaniers een partij van 230 kilo cocaïne in een container vol met dozen bier. Er werden ook ongebrande noten tussen de zakken met drugs gevonden. Nader onderzoek wees uit dat de smokkelaars waarschijnlijk gebruik hebben gemaakt van de zogenoemde switchmethode waarbij smokkelwaar na aankomst in de haven snel in andere containers wordt ondergebracht.