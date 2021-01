Rol van georganiseerde misdaad in zorgsector Twente groter dan gedacht

Drugscriminelen weten steeds vaker door te dringen tot de zorgsector. Dat blijkt uit een onderzoek van het Informatie Knooppunt Zorgfraude in de regio Twente dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. In het onderzoek worden 22 zorgbureaus doorgelicht van wie al vermoed werd dat ze een link hadden met de georganiseerde criminaliteit. Vijftien organisaties bleken zich bezig te houden met hennepteelt. Bij zes daarvan werden ook nog andere vormen van criminaliteit geconstateerd.

Quote Er is bewijs dat personen die bij deze zorgaanbieders betrokken zijn zich in een crimineel netwerk begeven. Informatie Knooppunt Zorgfraude

Het gaat dan om witwassen, belastingfraude, uitkeringsfraude, illegaal gokken en ook het seksueel uitbuiten van cliënten. Zo werd een 18-jarige verstandelijk beperkte vrouw door een 'zorgaanbieder' in een woning als prostituee aan de slag gezet. Ook werden er tijdens het onderzoek kwekerijen ontdekt in woningen van eigenaren van zorgbedrijven, maar ook in de woning van een cliënt. In drie gevallen werd een plantage opgerold op de zorglocatie zelf. Bij drie 'zorgaanbieders' werden kwetsbare cliënten ingezet om henneptoppen te knippen. Dat gebeurde onder het mom van dagbesteding.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), een landelijke organisatie die speciaal in het leven is geroepen om fraude in de zorg te bestrijden. Het rapport is gebaseerd op cijfers van het RIEC, het Regionale Informatie- en Expertisecentrum in de regio Twente, dat door de overheid is opgezet in de strijd tegen de zogenoemde ondermijning: het fenomeen waarbij de onderwereld weet door te dringen tot de bovenwereld.