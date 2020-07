Wekdienst 9/7: Kort geding trekkerdemonstraties • Start lockdown Melbourne

Wekdienst 9/7 - ANP

Goedemorgen! Met een kort geding wil actiegroep Farmers Defence Force een einde maken aan het verbod op demonstreren met trekkers en de KNVB komt met een protocol voor voetbalclubs over hoe publiek weer beperkt welkom is in het stadion.

Vandaag is er veel bewolking en er valt er met name tijdens de ochtend op veel plaatsen regen. Vanmiddag wordt het in het zuiden en midden van het land droger met lokaal wat zon. In het noorden blijft het vrijwel de hele dag regenachtig. Het wordt 14 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.

Weer 9/7 - Weerplaza

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Bij de rechtbank in Groningen dient vanochtend een kort geding van actiegroep Farmers Defence Force. Zij willen een eind aan het verbod op demonstreren met trekkers en andere landbouwvoertuigen. In de provincies Drenthe, Friesland en Groningen mag van de veiligheidsregio's niet met de voertuigen gedemonstreerd worden.

De 26-jarige Rotterdammer die vorig jaar een agent mishandelde vanuit een trouwstoet hoort vandaag zijn straf in de rechtbank in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie heeft achttien maanden cel en tbs tegen hem geëist.

De KNVB komt met een protocol voor voetbalclubs over corona, daarin staat bijvoorbeeld hoe ze moeten omgaan met publiek dat weer beperkt mag komen.

Vandaag begint de zesweekse lockdown van Melbourne, in een poging de corona-uitbraak in de Australische miljoenenstad onder controle te krijgen en te voorkomen dat de uitbraak overspringt naar de rest van het land.

Wat heb je gemist? Mensen met een niet-westerse achtergrond, laagopgeleiden en mensen met een arbeidsbeperking lopen meer kans om hun baan te verliezen door de coronacrisis. Dat komt doordat zij vaker dan gemiddeld met flexibele contracten werken in sectoren die hard getroffen worden door de crisis, zoals de horeca of de reisbranche, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Volgens het adviesorgaan is het belangrijk dat deze mensen snel weer aan werk komen, bijvoorbeeld door middel van omscholing. Anders lopen ze het risico om langdurig in armoede te blijven. Wanneer mensen langer dan een jaar in armoede leven, neemt de kans dat zij daar ooit weer uitkomen sterk af, stelt het SCP. Ander nieuws uit de nacht: 'Snel wilde gedupeerde ouders toeslagenaffaire veel eerder tegemoetkomen': voormalig staatssecretaris Snel (D66) wilde begin juni 2019 een tegemoetkoming beloven, maar door weerstand in het kabinet gebeurde dat pas veel later. Dat schrijft NRC op basis van interne stukken en gesprekken met betrokkenen.

Prinsessen kritisch op plannen boomkap en bebouwing bij paleis Soestdijk: prinses Irene en prinses Margriet zijn tegen de kap van het zogeheten Borrebos bij paleis Soestdijk en het plan voor woningbouw op het voormalige terrein van de Koninklijke Marechaussee. In een brief schrijven de prinsessen "geschokt" te zijn door de plannen van de nieuwe eigenaar van het landgoed.

'Rouwende werknemer komt vaak in de knel': van de mensen die een naaste verloren kreeg een op de tien een burn-out door de combinatie van rouw en werk. En een op de vijf zegt te weinig steun te krijgen van de werkgever. En een kwart zegt langere tijd niet goed te functioneren. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond CNV, die een onderzoek liet doen onder 1100 werkenden.

En dan nog even dit: Een drogisterij in het centrum van Amsterdam haalt de kop van een zwarte man van de gevel. Dat gebeurt een paar dagen nadat Volkskrant-columnist Sylvia Witteman over het beeld had getwitterd naar haar 160.000 volgers.

Harry Piet

De tweet was schertsend bedoeld, schreef Witteman later, maar werd niet door iedereen zo opgevat. "Mijn spottende opmerking is serieus genomen door een stel idioten. De bewoners worden lastig gevallen en de gaper wordt weggehaald!" De uitbater van de drogisterij, Harry Piet, zegt dat het beeld niets met racisme te maken heeft en overlegt nu met de eigenaar in wat voor vorm het kan terugkeren.