De Graafschap begint derde periode met winst

In de eerste divisie heeft nummer drie De Graafschap eenvoudig met 3-1 gewonnen bij Roda JC Kerkrade, dat tiende staat. Het was de eerste wedstrijd in de derde periode voor de nummer drie van de ranglijst.

De Doetinchemmers leidden halverwege al met 3-0 door een kopbal van Ralf Seuntjens, een intikker van Joey Konings en een droog schot van Elmo Lieftink. Seuntjens mocht kort na zijn openingstreffer een strafschop nemen, maar Roda-doelman Jan Hoekstra stopte die. Pas in de slotfase deed Stefano Marzo wat terug namens Roda door een vloeiende aanval koel af te ronden.