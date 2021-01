Almere legt druk bij Cambuur met ruime zege

Almere City FC heeft voor even de koppositie in de eerste divisie overgenomen van SC Cambuur. De Almeerse ploeg van trainer Ole Tobiasen boekte in Wijdewormer een 5-2 zege op AZ. Cambuur heeft nu één punt achterstand op Almere en gaat zondag bij NEC op bezoek.

Voor rust domineerde Almere en scoorden Frederik Helstrup, Thomas Verheydt, Damon Mirani en Mees Kaandorp. De 1-3 van Jelle Duin was een cadeau van doelman Michael Woud.