Ook Britse variant bij zorginstelling in Ermelo en ziekenhuis in Goes vastgesteld

De Britse variant van het coronavirus wordt op steeds meer locaties in Nederland vastgesteld. De mutatie is vandaag opgedoken bij een ziekenhuis in Zeeland en een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Gelderland.

In het ziekenhuis Adrz in Goes zijn zeker vier medewerkers besmet geraakt met de Britse mutatie. Daarom worden per direct de coronamaatregelen aangescherpt. Ook vraagt het ziekenhuis patiënten om zonder begeleiding naar het ziekenhuis te komen. De GGD onderzoekt of er verdere stappen nodig zijn.

Vanmiddag werd de Britse variant al vastgesteld bij drie bewoners van 's Heeren Loo, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Ermelo. Mogelijk zijn ook drie andere cliënten en twee medewerkers besmet, de GGD is een uitgebreid bron- en contactonderzoek gestart.

De besmettingen zijn ontdekt in één van de woningen op het zorgpark, schrijft Omroep Gelderland. Het is nog niet duidelijk hoe het virus daar terecht is gekomen. De woning is voorlopig dicht voor bezoek vanwege de besmettingen. Er is volgens 's Heeren Loo geen contact geweest met andere cliënten.

Ook in Friesland

De zieke bewoners zijn opgenomen in een speciale corona-unit. 's Heeren Loo begint volgende week met het vaccineren van bewoners. Op NPO Radio 1 zei GGD-arts Ashis Brahma dat cliënten die met de feestdagen op familiebezoek zijn geweest daar misschien de besmetting hebben opgelopen. "Mogelijk is dat de introductieroute geweest, dat wordt nu uitgeplozen."

Gisteren werd de Britse variant vastgesteld bij een Fries woonzorgcentrum. Begin januari bleken opvallend veel bewoners en medewerkers van 't Suyderhuys besmet met het coronavirus. Uit een steekproef van het RIVM en de GGD kwam de Britse variant naar voren bij enkele cliënten en een personeelslid.

Bestuurder Jan Maarten Nuijens over de uitbraak in Friesland: