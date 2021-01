PVV presenteert kandidatenlijst Tweede Kamer met vertrouwde gezichten

Oppositiepartij PVV heeft de kandidatenlijst gepresenteerd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Alle huidige PVV-Kamerleden willen terug en staan op een verkiesbare plaats.

In de top-20 staan op één na de huidige Kamerleden. Alleen Marjolein Faber, de nummer 18, zit nu nog niet in de Tweede Kamer. Zij is als fractievoorzitter het PVV-gezicht in de Eerste Kamer.

Continuïteit

PVV-leider Wilders spreekt over een "lijst vol kwaliteit en continuïteit, aangevuld met nieuw talent". Op nummer 2 staat opnieuw Fleur Agema, al jaren in de Tweede Kamer woordvoerder volksgezondheid.

PVV-leider Wilders: "Ik heb er veel zin in om samen met dit enthousiaste team het onversneden PVV-geluid steeds luider te laten klinken.

Hier staat de volledige lijst tot nummer 50.