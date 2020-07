Luiten slaat na vier maanden coronapauze weer af: 'Voelt veilig'

AFP

Hij is met de auto naar Oostenrijk afgereisd en heeft enkel zijn caddie meegenomen. Joost Luiten start vandaag aan zijn eerste toernooi sinds de coronacrisis, maar het gaat allemaal net even wat anders dan voorheen. "We moeten de kans zo klein mogelijk houden om besmet te worden", legt de 34-jarige golfer uit. "Er zijn bijvoorbeeld geen toeschouwers aanwezig, we worden elke dag getest, we moeten twee meter afstand van elkaar houden en buiten de baan zoveel mogelijk een mondkapje dragen. Het voelt voor mij wel veilig." Tijdens het Oostenrijks Open moet hij het doen zonder zijn vriendin, coach en fysiotherapeut. "Ze willen de kring zo klein mogelijk houden. Dat is verre van ideaal, maar niets is in deze periode ideaal. Ik snap dat wel."

"Daar is het bij de toernooien in de Verenigde Staten ook misgegaan. Daar hebben ze de spelers wel getest, maar de mensen eromheen niet." Bij de toernooien op de Amerikaanse PGA Tour raakten meerdere golfers besmet met het coronavirus. US PGA Championship dilemma Luiten heeft nog geen knoop doorgehakt over zijn deelname aan de US PGA Championship, een van de vier majors. "Als ik daarheen wil, moet ik twee weken in quarantaine. In die periode kun je ook toernooien spelen. En je moet je ook afvragen of je daar heen wil als de ene na de andere speler besmet blijkt te zijn." De winnaar van het KLM Open in 2016 houdt alle opties open en neemt zijn besluit pas op het laatste moment. "Ik ga kijken hoe het zich allemaal ontwikkelt. Je moet in deze periode flexibel zijn." Het is geen toeval dat het eerste toernooi van Luiten op de baan is die hem goed ligt. Hij won daar in 2013 nog het Lyoness Open. "Iedereen zal het wedstrijdritme weer moeten vinden, maar mentaal is het zeker een voordeel. Daarom heb ik ervoor gekozen om hier te beginnen."

Luiten heeft vier maanden niet in wedstrijdverband kunnen golfen. "In de eerste maanden heb ik thuis mijn fysieke oefeningen gedaan om fit te blijven. Toen de banen weer opengingen, kon ik weer trainen, maar toen was nog niet duidelijk wanneer er weer toernooien zouden zijn. En trainen zonder dat er een wedstrijd op de kalender staat, is gewoon heel vreemd en onwennig. Dat vond ik nog het moeilijkste, dat je niet weet wanneer je weer kunt spelen", erkent de Nederlandse golfer. "Ik vond het in die periode heel lastig om gemotiveerd te blijven en heel erg intensief te trainen. Vanaf het moment dat er weer toernooien op de planning stonden, merkte ik dat de motivatie om te trainen groter werd. Ik moet echt de wedstrijddruk voelen en de spanning hebben dat ik op een bepaalde datum er weer klaar voor moet zijn. Dan komt ook pas de motivatie weer bij mij." Het spel voelt goed Luiten kan nog niet veel zeggen over zijn vorm. "Op zich voelt het spel gewoon goed, maar het is altijd lastig om te zeggen hoe het onder druk tijdens een wedstrijd zal gaan. Ik heb redelijk goed kunnen trainen de laatste tijd en ook wat tijd gemaakt voor andere dingen, zoals mijn verhuizing. Maar de focus ligt nu weer helemaal op golf."