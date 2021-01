Morgen dun laagje sneeuw in heel Nederland, code geel voor gladheid

Morgen zal het hele land bedekt worden onder een dun laagje sneeuw. Uit de weermodellen blijkt dat morgenmiddag kortstondig winterse neerslag over Nederland trekt. De sneeuw zal niet lang blijven liggen.

Het wordt ook geen dik pak sneeuw. In Zeeland en het zuiden van Limburg zal 4 à 5 centimeter sneeuw vallen, in de rest van het land 2 à 3 centimeter. De eerste neerslag arriveert rond 13.00 uur in het westen van het land.

In de avond slaat de winterse neerslag om in lichte motregen, waardoor het laagje sneeuw snel weer verdwijnt. Zondag loopt het kwik op tot ongeveer 5 graden en is er kans op ijzel.

Code geel

Het KNMI heeft vanwege de verwachte sneeuwval een weerwaarschuwing (code geel) afgegeven vanwege gladheid op de weg. Ook vreest het weerinstituut dat de ijzel op zondag voor gladde wegen zal zorgen.

Rijkswaterstaat zegt paraat te staan met 1200 medewerkers, strooiwagens, sneeuwschuivers en een voorraad van ruim 200 miljoen kilo strooizout om de wegen begaanbaar te houden.

Europa kleurt wit

Vorige week viel in het zuiden van Limburg al de eerste sneeuw van het jaar, tot lokaal 10 centimeter. Het landschap in meer delen van Europa is de afgelopen dagen bedekt onder een witte laag. In de regio Madrid is met 25 tot 40 centimeter sneeuw zelfs de meeste sneeuw in 50 jaar gevallen.

In de Zwitserse Alpen is vandaag een lawinewaarschuwing afgegeven vanwege de zware sneeuwval. Aan de Oostenrijkse kant van de bergketen zijn wegen afgesloten en zitten duizenden huishoudens zonder elektriciteit.