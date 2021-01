Cerny mist restant seizoen door zware knieblessure

Zware tegenslag voor Vaclav Cerny en FC Twente. De 23-jarige aanvaller viel donderdag tegen Ajax geblesseerd uit en onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat de Tsjech een zware knieblessure heeft. Hij komt dit seizoen niet meer in actie.

"Dit is natuurlijk een grote teleurstelling voor me", reageert Cerny op de website van Twente. "Ik was lekker bezig en met het team ging het ook goed. Het is heel jammer dat ik dit seizoen niet meer kan spelen en de ploeg niet meer kan helpen."

Cerny wordt dit seizoen door Twente gehuurd van FC Utrecht. De ex-speler van Ajax is een van de smaakmakers van Twente dit seizoen. Hij maakte in zestien eredivisiewedstrijden zes goals en gaf zeven assists.