Pfizer gaat voorlopig minder vaccins leveren; gevolgen nog onduidelijk

Pfizer gaat de komende drie à vier weken minder vaccins leveren aan Europese landen waaronder Nederland. De aantallen zijn nog onduidelijk, maar de wekelijkse leveringen van 150.000 tot 200.000 doses aan Nederland worden in ieder geval voorlopig niet gehaald.

De farmaceut zegt in de komende week meer bekend te maken over de verwachte leveringen. "We begrijpen dat dit een tegenvaller is", zegt een woordvoerder. De bijstelling heeft te maken met een uitbreiding van de fabriek in het Belgische Puurs. Als die is voltooid moeten er per half februari uit de fabriek juist meer vaccins komen rollen.

Voor Nederland verwacht Pfizer in het eerste kwartaal uiteindelijk wel iets meer doses te kunnen leveren: 2,6 miljoen in plaats van 2,2 miljoen. Het BioNTech/Pfizer-vaccin is een van de twee goedgekeurde vaccins in Europa.

Puzzel opnieuw leggen

De vertraagde leveringen hebben volgens het RIVM geen invloed op de groepen voor wie nu al afspraken zijn gemaakt voor een vaccinatie met het Pfizer-vaccin.

Het is nog wel onduidelijk wat de gevolgen zijn van de leveringsproblemen voor de groepen die later dit vaccin krijgen. Het gaat om bewoners van verpleeghuizen en instellingen en de mobiele 60-plussers. "Dat stukje van de puzzel moet nu opnieuw worden gelegd", zegt een RIVM-woordvoerder.

Volgens het RIVM is voor iedereen die de eerste prik heeft gehad of een afspraak heeft, een dosis bewaard zodat de tweede prik ook kan worden toegediend. In koelruimtes in Oss liggen nu ongeveer 400.000 doses van het Pfizer-vaccin, daarmee kunnen ruim 200.000 mensen worden gevaccineerd.

Een kleine tien procent van de beschikbare vaccins is op dit moment gebruikt. Het gaat om circa 40.000 mensen uit de acute zorg en zo'n 15.000 verpleeghuismedewerkers. Zij hebben al een eerste prik gekregen.

Ouderen mogelijk later

Vandaag starten alle 25 GGD-regio's met het vaccineren van de ruim 200.000 werknemers van verpleeghuizen en instellingen. Voor die operatie worden twee keer drie weken uitgetrokken, dat komt neer op 350 en 400 prikken per GGD-locatie per dag.

In verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een beperking wordt vanaf maandag gestart met vaccineren. Dat gaat in eerste instantie nog om 15.000 mensen over twaalf locaties. Pas later moeten de overige 140.000 bewoners worden ingeënt, daarvoor wordt twee keer drie weken uitgetrokken.

De latere leveringen van het Pfizer-vaccin kunnen met name van invloed zijn op de vierde groep die volgens de vaccinatiestrategie van het kabinet wordt ingeënt met het Pfizer-vaccin: de mobiele 60-plussers.

Minister De Jonge schreef deze week aan de Tweede Kamer dat hij medio februari met die groep van zo'n drie miljoen mensen wil starten. Zij moeten voor hun prik naar GGD-locaties. Het vaccineren van die groep zal mogelijk pas wat later kunnen starten.