Golfer Luiten brengt zijn dagen door op de grasmaaier en met de verfkwast

De sport ligt stil in Nederland vanwege het coronavirus en dat geldt natuurlijk ook voor het golf. De banen zijn gesloten, ook voor trainingen. Toch is één professional op golfbaan The Dunes in Zandvoort te vinden, en uiterst actief ook. "Je moet wat, hè?", constateert Joost Luiten droogjes.

Maar geen drives, putter of birdies voor hem deze dagen. Hij klust op de baan van zijn schoonouders. "Nou ja, ik kan even niks anders. Trainen kan niet. Dus dan spring je bij waar het kan. Ik heb alle tijd nu, dus dan help je mee."

Van maaien van de fairways tot schilderwerk elders op het complex. "Ja, ik heb ook staan verven", vertelt hij, terwijl de spetters nog op zijn neus prijken. "Het is juist leuk om wat dingen te doen die je normaal niet zo snel zou doen. Daar heb ik nu de tijd voor."

Geen doel

Toch zou hij liever met zijn ijzers op de baan rondbanjeren. "Wat ik het moeilijke vind: normaal heb je als sporter altijd een doel om naartoe te werken. Je weet precies: dan en dan begint het seizoen of heb je je volgende toernooi. Maar er zijn nu natuurlijk veel ergere dingen aan de hand in de wereld die belangrijker zijn."