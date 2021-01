NOS gaat samenwerking aan met lokale en regionale omroepen

Om de lokale journalistiek te versterken gaat de NOS samenwerken met lokale (NLPO) en regionale publieke omroepen (RPO). Ruim zestig journalisten worden een jaar lang bij verschillende regionale en lokale omroepen gestationeerd. De NOS treedt op als werkgever voor de journalisten.

De gedachte is dat nieuws en achtergronden 'uit de haarvaten van de maatschappij' ook relevant kunnen zijn voor een regionaal en landelijk bereik. De extra journalisten dragen bij aan een professioneel redactioneel netwerk dat kwalitatieve content oplevert, beschikbaar voor alle lagen en platformen: lokaal, regionaal en nationaal.

Om deze plannen te realiseren heeft minister Slob van Onderwijs 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. "Goede lokale en regionale journalistiek is essentieel voor een goede democratie en goede lokale informatievoorziening. Samenwerken versterkt dit. Ik ben dan ook blij dat deze partijen samen de schouders zetten onder deze belangrijke opgave", aldus Slob.

Het plan sluit ook aan op een recent advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur. Die pleiten voor voor concrete afspraken, meer samenwerking en een stevigere financiering voor regionale en lokale media, zodat overal in Nederland goede lokale journalistiek aanwezig is. De NOS, NLPO en RPO hopen dat het experiment ervaringen opleveren die op de langere termijn waarde hebben.

"We zijn blij met dit gezamenlijke initiatief en de steun van de minister om de noodzakelijke lokale journalistiek ook via samenwerking verder te versterken, en waarbij iedere publieke laag werkt vanuit de eigen kracht en verantwoordelijkheid", zegt Marc Visch, directeur-bestuurder NLPO.

'Haarvaten van de samenleving'

"Lokale omroepen zitten in de haarvaten van de samenleving en hebben als geen ander toegang tot wat er lokaal speelt en leeft. Door beter samen te werken kan dat aanbod verder worden versterkt en ook regionaal en zelfs landelijk een groter bereik vinden."

Mark Minkman, bestuurder RPO, zegt dat "het speerpunt is de lokale journalistiek te versterken met journalisten. Met een journalist in alle dorpen, steden en streken vervullen we de essentiële rol die we spelen voor de lokale samenleving en democratie."

"Ook verantwoordelijk voor journalistiek"

"Drie publieke zielen, één eigenlijk volstrekt logische gedachte. Het verzoek van minister Slob past in de filosofie van de NOS dat we naast onze publieke taak in berichtgeving op het gebied van nieuws, sport en evenementen ook verantwoordelijkheid willen laten zien voor de journalistiek", vindt Gerard Timmer, Algemeen Directeur NOS.

"Een verantwoordelijkheid die we meer en meer tonen in de samenwerking met de regionale omroepen. Die we constructief verkennen met private partijen en een filosofie die ertoe leidt dat we nu ook met regionale en lokale omroepen gaan experimenteren."