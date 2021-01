Rooney stopt na 763 wedstrijden als speler, door als manager Derby County

Wayne Rooney heeft per direct een punt achter zijn spelersloopbaan gezet. De 35-jarige Engelsman wordt hoofdcoach van Derby County, waar hij sinds een jaar actief was als speler en assistent-trainer.

Rooney nam in november al de taken van de ontslagen hoofdcoach Phillip Cocu op interim-basis over en tekent nu een contract voor 2,5 jaar bij de club die in het Championship 22ste staat. De aanvaller blijkt op 25 november tegen Middlesbrough zijn laatste wedstrijd afgewerkt te hebben.

Vijf landstitels

Rooney kwam eerder uit voor Everton, Manchester United en DC United. De spits was in de 763 wedstrijden die hij in clubverband speelde goed voor 313 treffers.

Met Manchester United, waar hij clubtopscorer is met 253 doelpunten, veroverde hij in de dertien jaar dat er onder contract stond onder meer vijf landstitels en won hij in 2008 de Champions League.

De 120-voudig Engels international - alleen doelman Peter Shilton heeft vijf caps meer op zijn naam staan - is met 53 treffers ook recordhouder bij de nationale ploeg.