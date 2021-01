Ajax spreekt vertrouwen uit in Schuurs: verbeterd contract tot medio 2025

Hij is niet altijd onomstreden bij de volgers, maar Ajax heeft alle vertrouwen in de kwaliteiten van Perr Schuurs. De 21-jarige verdediger, die twee jaar geleden de overstap maakte van Fortuna Sittard naar Amsterdam, heeft een nieuw en verbeterd contract getekend.

De Limburger, die in september debuteerde in de selectie van het Nederlands elftal, blijft tot 2025 aan de club verbonden.

Opgelucht is niet het juiste woord vindt Schuurs, blij wel. "Zo moeilijk ging het niet", vertelt hij over de contractonderhandelingen. "Ik ben blij dat ik me bij deze mooie club kan blijven ontwikkelen."

Plan gemaakt

"Ik was happy vanaf het eerste moment dat ik hier kwam", vervolgt Schuurs. "We hebben toen een plan gemaakt en dat plan van minuut één is nog altijd hetzelfde. Dat wil ik verder uitstippelen. Het was ook een bewuste keuze om hier te blijven."