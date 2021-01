Smaakmaker Berghuis: 'Niet in de winterstop weg bij Feyenoord'

Steven Berghuis zal niet tussentijds vertrekken bij Feyenoord. Dat liet de 29-jarige aanvaller weten tijdens de persconferentie in aanloop naar de Klassieker tegen Ajax. "Ik ga in de winter sowieso niet weg. Punt."

Berghuis voegt eraan toe dat de goede positie van Feyenoord op de ranglijst, de club staat momenteel tweede op drie punten van Ajax, geen invloed op zijn keuze heeft gehad. "Dat had geen verschil gemaakt."

Advocaat: 'Tweede plaats mooi voor het plaatje'

Trainer Dick Advocaat rekent erop dat zijn selectie niet in de war raakt nu zijn selectie volop meedraait in de titelrace. "We hebben pas zestien duels gespeeld. Het is nog een heel lang seizoen. Maar voor het plaatje is het geweldig", tempert hij een eventuele euforische stemming in Rotterdam-Zuid.

"Het is heel knap hoe een club als Feyenoord dit seizoen presteert, net als vorig seizoen overigens (toen de club als derde eindigde, red.). Wij hebben momenteel minder slagkracht dan andere clubs."