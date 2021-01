Kabinet-Rutte III gevallen om vernietigend rapport toeslagaffaire

Premier Rutte biedt de koning het ontslag van zijn kabinet aan, melden Haagse ingewijden. Daarmee is zijn derde kabinet twee maanden voor de Kamerverkiezingen van maart gevallen. Dat deze stap eraan zat te komen, tekende zich de afgelopen dagen al af in allerlei overleggen binnen de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Vandaag hakte het kabinet de knoop door. Naar verluidt is het besluit in harmonie en in gezamenlijkheid genomen.

Het opstappen van het kabinet hangt samen met de toeslagenaffaire, waarbij duizenden mensen ten onrechte als fraudeur werden bestempeld en de toeslag voor de kinderopvang moesten terugbetalen.

Een maand geleden publiceerde een parlementaire ondervragingscommissie daarover een spijkerhard rapport. De voornaamste conclusies waren dat ouders ongekend onrecht is aangedaan en dat grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. Volgens de Kamercommissie hebben ministers, ambtenaren, de Tweede Kamer en rechters steken laten vallen.

Samenwerking wat betreft corona gaat door

Het kabinet zal nu demissionair doorregeren. Naar verwachting neemt koning Willem-Alexander de ontslagaanvraag officieel "in overweging" en vraagt hij de ministers en staatssecretarissen om te blijven doen "wat in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk is".

De regeringspartijen zouden de afspraak hebben gemaakt dat ze de samenwerking op het gebied van de bestrijding van de coronacrisis op de oude voet voortzetten. Zo zouden ze op dat terrein als het ware "missionair" blijven opereren.