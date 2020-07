'Snel wilde gedupeerde ouders toeslagenaffaire veel eerder tegemoetkomen'

Voormalig staatssecretaris Snel (D66) wilde gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire al begin juni 2019 een tegemoetkoming beloven, maar door weerstand in het kabinet gebeurde dat pas veel later. Dat schrijft NRC op basis van interne stukken en gesprekken met betrokkenen.

De toeslagenaffaire kwam aan het licht door berichtgeving van RTL Nieuws en Trouw. Zeker enige honderden ouders bleken door de Belastingdienst onterecht als fraudeur te zijn aangemerkt. Hun toeslag werd stopgezet en ze moesten het uitgekeerde bedrag terugbetalen, waardoor sommige ouders in grote financiële problemen kwamen.

Systematische fouten

Snel was als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Maandenlang hield hij een schadevergoeding voor ouders af, maar volgens NRC veranderde dat op 4 juni 2019, toen het voor Snel in een ambtelijke bespreking duidelijk werd dat er systematisch fouten waren gemaakt bij de Belastingdienst.

Volgens de krant wilde Snel in de ministerraad van vrijdag 7 juni steun krijgen voor het beloven van financiële compensatie. "Samenvattend ben ik vastberaden om deze ouders op de een of andere wijze tegemoet te komen en dit dinsdag in een gesprek met de ouders te melden", staat in een tekst die ambtenaren voor de ministerraad hadden voorbereid. Daarna wilde Snel de Tweede Kamer informeren over zijn plannen.

In de ministerraad kreeg Snel geen groen licht voor zijn plannen, die zo'n 4 tot 7 miljoen euro zouden kosten. De angst bestond dat een dergelijke toezegging zou leiden tot precedentwerking, wat grote financiële consequenties zou hebben. Gedupeerde ouders moesten uiteindelijk nog eens vijf maanden wachten op het verlossende bericht over compensatie.

Snel trad afgelopen december af als staatssecretaris, nog voor het debat in de Tweede Kamer over de kwestie.