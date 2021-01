Peilingwijzer: PvdA viel terug voor vertrek Asscher, JA21 haalt zetel

De PvdA viel vóór het vertrek van partijleider Asscher terug in de peilingen. In de Peilingwijzer staat de PvdA nu op 10 tot 12 zetels, 2 à 3 zetels minder dan in de vorige Peilingwijzer van 23 december. De partij komt weer gevaarlijk dicht in de buurt van de dramatische uitslag van de Kamerverkiezingen van vier jaar geleden, toen de PvdA zakte van 38 naar 9 zetels.

De peilingen waarop deze Peilingwijzer is gebaseerd, werden gehouden voordat Asscher gisterochtend onverwacht opstapte. Tom Louwerse, de maker van de Peilingwijzer, wijst erop dat de PvdA zich lange tijd voorzichtig aan het herstellen was van de klap van 2017. "In de coronacrisis viel de partij aanvankelijk weer een beetje terug, waarna er in het najaar herstel volgde tot 15 zetels. Maar vooral de laatste maand zakt de partij weer weg."

Dat lijkt volledig het gevolg van de toeslagenaffaire. Asschers eigen verhaal dat juist hij de man zou zijn die het vertrouwen kon herstellen, sloeg bij zijn potentiële kiezers niet aan. Tegenover onderzoeksbureau I&O noemen kiezers die bij de PvdA weglopen of daarover denken spontaan de rol van Asscher in de toeslagenaffaire. Ze trekken vooral naar GroenLinks en de SP en in mindere mate naar D66.